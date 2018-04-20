Двое малайзийцев отправились на байках в Москву на ЧМ по футболу

Двое малазийских мотоциклистов отправились в столицу России для посещения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает ТАСС.

Расстояние мотопробега малайзийцев Утаякумару и Муругану составит более 16 тыс. км.

Их маршрут пройдет через Таиланд, Камбоджу, Вьетнам, Лаос, Китай, Монголию, а затем окажется в Москве.

Таким образом, путешественники планируют переписать новый национальный рекорд по протяженности мотопутешествия.