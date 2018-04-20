Двое малайзийцев отправились на байках в Москву на ЧМ по футболу 

Двое малазийских мотоциклистов отправились в столицу России для посещения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает ТАСС.
Расстояние мотопробега малайзийцев Утаякумару и Муругану составит более 16 тыс. км.
Их маршрут пройдет через Таиланд, Камбоджу, Вьетнам, Лаос, Китай, Монголию, а затем окажется в Москве.
Таким образом, путешественники планируют переписать новый национальный рекорд по протяженности мотопутешествия.
Ранее директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин заявил о том, что никто из лидеров стран Латинской Америки не изменил своего решения приехать в Россию на матчи чемпионата мира по футболу.