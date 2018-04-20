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Разговорник для официантов подготовили в Ростове-на-Дону к ЧМ-2018
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Разговорник для официантов подготовили в Ростове-на-Дону к ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апреля. /ТАСС/. Англо-русский разговорник подготовили для работников ресторанов в Ростове— на-Дону к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в департаменте потребительского рынка Ростовской области.
"Разработана памятка — разговорник по основам общения на английском языке в сфере профессиональной коммуникации для официантов и работников ресторанов, которые размещены на сайте департамента", — пояснили в департаменте.
Как сообщала ранее директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова, в сетях общественного питания, которые находятся на территории «Ростов-Арены» и в радиусе двух километров вокруг стадиона, на время проведения чемпионата мира введут меню на английском языке. Также в этих заведениях будет работать персонал со знанием иностранного языка.
В соответствии с федеральным законом, торговая деятельность на территории стадиона, в радиусе двух километров вокруг него и в местах, где будут проходить мероприятия в день спортивных соревнований может осуществляться только с официального письменного согласия Международной федерации футбола (ФИФА). Более 300 предприятий торговли и общественного питания в Ростове-на-Дону прошли процедуру согласования ФИФА.
Также при департаменте потребительского рынка создана рабочая группа по организации питания клиентских групп при подготовке и проведении игр чемпионата мира.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах. На стадионе «Ростов— Арена» будут сыграны пять матчей мирового первенства. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).
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