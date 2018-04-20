Глава комитета СФ назвал нецелесообразной идею штрафовать беременных за курение и распитие алкоголя

«Беременная женщина — это, как правило, взрослый человек, понимающий последствия принимаемых ею решений. У нее есть врач, который наблюдает ее и инструктирует, что ей можно, а что нельзя. Я считаю, что это не целесообразно, потому что такие решения человек принимает не на уровне страха заплатить штраф, а на уровне материнского инстинкта, желания сохранить здоровье будущего ребенка», — сказал В. Рязанский.

Сенатор отметил, что подобные меры в Совете Федерации никогда не рассматривали и не будут рассматривать.