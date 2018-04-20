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Глава комитета СФ назвал нецелесообразной идею штрафовать беременных за курение и распитие алкоголя
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Глава комитета СФ назвал нецелесообразной идею штрафовать беременных за курение и распитие алкоголя 

Агентство «Москва» 1 час назад
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский назвал нецелесообразной идею депутатов законодательного собрания Ленинградской области ввести штрафы для беременных женщин за курение, употребления алкоголя и наркотиков. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Беременная женщина — это, как правило, взрослый человек, понимающий последствия принимаемых ею решений. У нее есть врач, который наблюдает ее и инструктирует, что ей можно, а что нельзя. Я считаю, что это не целесообразно, потому что такие решения человек принимает не на уровне страха заплатить штраф, а на уровне материнского инстинкта, желания сохранить здоровье будущего ребенка», — сказал В. Рязанский.
Сенатор отметил, что подобные меры в Совете Федерации никогда не рассматривали и не будут рассматривать.
Ранее телеканал «Москва 24» сообщал, что депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой штрафовать беременных женщин на 5 тыс. руб. за употребление табака, алкоголя и наркотиков. Кроме того, в пакете законопроектов, который в ближайшее время могут внести на рассмотрение в областное Заксобрание, предлагается ввести штраф до 1 млн руб. за продажу беременным женщинам алкоголя и сигарет.
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