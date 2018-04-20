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Челябинский кинотеатр разыграет годовой абонемент в кино
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Челябинский кинотеатр разыграет годовой абонемент в кино 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Кинотеатр «Киномакс» проводит в Челябинске бесплатный киноквиз. Победившая команда получит годовой абонемент в кино, причем по словам организаторов, этот абонемент будет не именным, поэтому воспользоваться им смогут все участники команды.
Для справки, квиз — это интеллектуальная игра, где командам нужно отвечать на вопросы из разных сфер знания за отведенный промежуток времени. Это немного похоже на «Что? Где? Когда?», только немного проще.
В данном случае «Киноквиз» посвящен не только кино, хотя теме «фильмы» отведен целый тур. Но, кроме того, участникам предстоит угадывать, откуда та или иная кинокартина, ответить на музыкальные вопросы и вспомнить самые важные и самые свежие мировые новости.
Квиз состоится 27 апреля в «Киномакс Урал», а 28 апреля в «Киномакс Родник». Для участия нужно собрать команду от 4 до 8 человек и зарегистрироваться по телефону 223-08-70.
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