Пляжные «Крылья Советов» разгромили ЦСКА со счетом 8:3

Самарские спортсмены стартовали с победы на турнире по пляжному футболу Intercup-2018. Соперником волжан стал московский ЦСКА.

— Усилиями бразильца Брендо, который забил пять мячей, «Крылышки» одержали уверенную победу со счетом 8:3, — сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».

В матче дебютировал экс-игрок основной команды профессионалов Сергей Виноградов . Он сменил зеленый газон на пляжный песок.

Во втором поединке «Крылья Советов» встретились с ФК «Сити» из Ленинградской области. В напряженной борьбе самарские футболисты уступили со счетом 4:5. В заключительном матче группового этапа волжане сыграют со сборной Белоруссии. Турнир продлится до 22 апреля.