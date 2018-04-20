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Пляжные «Крылья Советов» разгромили ЦСКА со счетом 8:3
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Пляжные «Крылья Советов» разгромили ЦСКА со счетом 8:3 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Самарские спортсмены стартовали с победы на турнире по пляжному футболу Intercup-2018. Соперником волжан стал московский ЦСКА.
— Усилиями бразильца Брендо, который забил пять мячей, «Крылышки» одержали уверенную победу со счетом 8:3, — сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».
В матче дебютировал экс-игрок основной команды профессионалов Сергей Виноградов. Он сменил зеленый газон на пляжный песок.
Во втором поединке «Крылья Советов» встретились с ФК «Сити» из Ленинградской области. В напряженной борьбе самарские футболисты уступили со счетом 4:5. В заключительном матче группового этапа волжане сыграют со сборной Белоруссии. Турнир продлится до 22 апреля.
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