Гаджи Гаджиев: Руководство «Зенита» словно считает, что в России хороших тренеров нет

«Зенит» возглавляет Роберто Манчини , которого СМИ и ряд специалистов называют чуть ли не одним из лучших тренеров в Европе. Но его команда выступает посредственно. Возглавь этот «Зенит» завтра Гаджиев , он мог бы показывать схожие результаты?

— Все, что касается «если бы» не стоит рассматривать. И уж тем более не стоит тут так употреблять мою фамилию. Мне не нравится такая постановка вопроса. Но я понимаю, что вопрос, скорее, касается ряда российских тренеров. И тут по тому, как сейчас управляется «Зенит», это выглядит так, что в клубе считают, что в России нет квалифицированных тренеров, — приводит слова Гаджиева Rusfootball.Info. — Вполне можно было пригласить Слуцкого. Но его не пригласили.

У «Локомотива» было множество разных тренеров. Но до текущего уровня он поднялся благодаря Сёмину. Выбор тренера — это право руководства. И это не мой вопрос говорить руководству любого из клубов, кого им брать тренером. Могу лишь сказать в общем: очень часто эта оценка неадекватная и ошибочная. И этот вывод базируется на фактах.

Мы затронули «Зенит». Эта команда вполне могла вырасти до уровня топового европейского клуба. Для этого были все основания, и они могли конкурировать с лучшими европейскими грандами. И одно время казалось, что вот-вот так и случится. Но в итоге сложилось так, что и во внутреннем первенстве сегодня «Зенит» не выглядит лидером. Кому задавать эти вопросы? Руководству или тренеру? Не мне судить, как это у них устроено изнутри. Мы не знаем какие были изначальные договорённости, и как они на практике складывались. Манчини, например, считает, что у него играют не очень квалифицированные футболисты. И что если бы руководство клуба пошло ему навстречу, то в его команде играли бы куда как более классные игроки.

Если рассуждать об этом, давайте посмотрим на «Локомотив». По сравнению с прошлым сезоном разве что добавился Ари. Тут и близко не было такой закупки игроков, что была у «Зенита». Но на сегодня мы констатируем факт: выступление «Локомотива» успешное, а «Зенита» — не соответствует ожиданиям. Факторов тут может быть много. На одном из них часто заостряет внимание Манчини, заявляя, что ему не хватает квалифицированных игроков.