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Петербургские школьницы избили свою подругу и сняли все на видео
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Петербургские школьницы избили свою подругу и сняли все на видео 

360tv.ru 1 час назад
В Санкт‐Петербурге школьницы жестоко избили собственную подругу. Происходящее девочки снимали на видео, которое потом выложили в интернет. Запись опубликовал один из пабликов в социальной сети «ВКонтакте».
Ученицы несколько дней угрожали своей будущей жертве. Потом они обманом выманили ее на улицу и организовали «стрелку».
Девочку поставили на колени и заставили на камеру извиниться. После этого подростки несколько раз ударили ее ногой по голове и туловищу.
Зачинщица избиения пригрозила пострадавшей, что та не выживет, если кто-нибудь узнает о случившемся.
12-летнюю девочку доставили в одну из местных больниц с множественными гематомами и переломом носа.
В центре Москвы группа мужчин напала на фотографа, который без спроса снимал девушку в одном из баров. Он покинул заведение после разразившегося конфликта, но по пути к метро «Ростокино» подвергся нападению.
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