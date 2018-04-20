Петербургские школьницы избили свою подругу и сняли все на видео

В Санкт‐Петербурге школьницы жестоко избили собственную подругу. Происходящее девочки снимали на видео, которое потом выложили в интернет. Запись опубликовал один из пабликов в социальной сети «ВКонтакте».

Ученицы несколько дней угрожали своей будущей жертве. Потом они обманом выманили ее на улицу и организовали «стрелку».

Девочку поставили на колени и заставили на камеру извиниться. После этого подростки несколько раз ударили ее ногой по голове и туловищу.

Зачинщица избиения пригрозила пострадавшей, что та не выживет, если кто-нибудь узнает о случившемся.

12-летнюю девочку доставили в одну из местных больниц с множественными гематомами и переломом носа.

В центре Москвы группа мужчин напала на фотографа, который без спроса снимал девушку в одном из баров. Он покинул заведение после разразившегося конфликта, но по пути к метро «Ростокино» подвергся нападению.