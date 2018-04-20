Их любят все: топ-10 инстаграм-аккаунтов самых популярных котов и кошек

Пару дней назад мы писали об аккаунтах самых популярных собак, чьи профили в соцсетях не смогут оставить вас равнодушными. Сегодня же наша тема — всеми любимые котики. Они повсюду: куда ни глянь, везде так или иначе наткнешься на милое пушистое существо. В связи с этим мы сделали подборку десяти самых крутых и популярных котов в инстаграме, на которых следует обязательно подписаться.

Публикация от Grumpy Cat (@realgrumpycat)

13 Мар 2018 в 9:49 PDT 1. Grumpy Cat Герой популярных мемов и самый сердитый кот на свете — Grumpy Cat. Про него даже есть статья в «Википедии», а подписчиков у него больше двух миллионов.

Публикация от Nala Cat ™ (@nala_cat)

16 Мар 2018 в 7:31 PDT 2. Nala

Нала в раннем возрасте была отделена от своих родителей, и до сих пор неизвестно, где они могут быть. Тем не менее ее хозяева утверждают, что кошка всегда росла в атмосфере любви и тепла. Изначально аккаунт Налы был создан для того, чтобы рассказать ее историю друзьям и семье. Неожиданно он стал очень популярен. Сейчас хозяева кошки используют соцсети с целью помочь другим животным вырасти здоровыми.

Публикация от Waffles (@waffles_the_cat)

13 Фев 2018 в 12:14 PST 3. Waffles

Waffles (Вафли) в детстве называли уродливым, и поэтому у него не было дома, пока он не вырос. Но однажды гуляющая на улице пара (любители собак) увидела его и, поменяв свои взгляды на котов, приняла его в свой дом.

Публикация от Lil BUB (@iamlilbub)

18 Фев 2018 в 11:49 PST 4. Lil Bub Баб помогает привлекать средства в Американское общество по охране животных с 2012 года. За это время ей удалось собрать уже более 300 тысяч долларов. Кроме того, у нее есть свой магазин и около двух миллионов подписчиков в инстаграме.

Публикация от Cole and Marmalade (@coleandmarmalade)

16 Янв 2018 в 11:50 PST 5. Cole & Marmalade

Коул и Мармеладка приемные, но между собой они никак не связаны. Крис, их хозяин, приютил Коула в 2012-м, а через год — Марму (крутое прозвище), которой удалось пережить рак. Питомцы быстро нашли общий язык и подружились.

Публикация от 黃阿瑪的後宮生活 (@fumeancat)

20 Мар 2018 в 4:30 PDT 6. Fumean

Fumeancat — это бренд из Тайваня, посвященный всем котам в целом, а не какому-то одному популярному животному. Авторы аккаунта считают, что коты заслуживают уважения, и показывают, что у питомцев тоже есть чувства, совсем как у нас.

Публикация от Pudge (@pudgethecat)

4 Авг 2017 в 5:11 PDT 7. Pudge

Pudge (Пышка) — девочка с усами! Да, это так. Благодаря внешности к ней пришла слава, и сейчас у кошки более 660 тысяч подписчиков.

Публикация от — Hamilton The Hipster Cat — (@hamilton_the_hipster_cat)

8 Апр 2018 в 4:40 PDT 8. Hamilton the Hipster Cat Хэмилтон — кот-хипстер. У него очень крутые усы, и притом непростые. Они у него прям на шерстяной мордочке. Именно это сделало его котом-сенсацией и прославило на весь интернет.

Публикация от Sam (@samhaseyebrows)

20 Фев 2018 в 3:18 PST 9. Sam has eyebrows

Это Сэм. И у нее есть брови.

Публикация от snoopybeee (@snoopybabe)

18 Авг 2016 в 1:08 PDT 10. Snoopy Babe

Снупи — короткошерстный экзот. Благодаря своему внешнему виду кошечка снискала огромный успех во всем мире, а картинки с ее изображением разлетаются по соцсетям до сих пор.