Кравцов, Кручинин, Зернов и Бывальцев могут перейти в СКА

Самый богатый клуб КХЛ опять грабит бедняков.

Вы думали, они успокоились? Как бы не так. СКА после одного относительно спокойного межсезонья возвращается к своему любимому занятию — скупки всего, что движется. Всего одно лето петербуржцы оказались в тени ЦСКА, который активно возвращал энхаэловцев, грабил «Сибирь» и вытаскивал Кирилла Капризова из Уфы при помощи админресурса. Москвичи, заключив с большинством новичков трёхлетние контракты, обеспечили себя костяком на несколько лет вперёд. А вот проигравшие им в финале Запада петербуржцы вынуждены латать дыры.

Надо понимать, что трансферная активность СКА — это не следствие проигранной москвичам серии. «Всех разогнать и набрать новых», — это не про клуб из Санкт-Петербурга. И не скажешь ведь, что кто-то провалил плей-офф настолько, что заслужил билет из Северной столицы в один конец. Сакральная жертва в виде Олега Знарка уже принесена. Как ни парадоксально, те самые пробоины возникают вопреки воли питерского руководства. Что само по себе нонсенс. Казалось, что как Роман Ротенберг с товарищами пожелают — так и будет.

Патрика Торесена и Добавим сюда Андрея Зубарева Романа Рукавишникова , и получим до восьми игроков, которые могут покинуть СКА. Хочешь не хочешь, а активизироваться на рынке придётся. Смущает лишь то, что среди потенциальных новичков пока не фигурирует ни один защитник. Ещё год назад переход Ильи Любушкина из «Локомотива» в СКА считался делом почти решённым, но его кандидатуру лоббировал уже бывший главный тренер, а сам «железнодорожник» всерьёз нацелился на отъезд в НХЛ.

Попробуем разобраться, какие слухи правдивые, а какие — не очень, кто из игроков действительно нужен СКА, а чьё приобретение станет ошибкой. Прежде всего, обратим внимание на состав сборной России на Чешские игры. Не стоит недооценивать этот список. Первый для Ильи Воробьёва этап Евротура вполне можно считать смотринами в базовый клуб национальной команды. И то, что в игре со шведами Бывальцев вышел в первом звене в качестве центра для Дадонова и Гусева, вполне показательно. Там же можно обнаружить и Кручинина с Кагарлицким. На месте и Сошников.

А вот тольяттинца Зернова в составе сборной России вы не найдёте. И это выглядит странно в разрезе новости о том, что СКА готов заплатить за игрока 100 млн рублей. Денис — парень талантливый, но таких денег, откровенно говоря, не стоит. Общаясь с генеральными менеджерами клубов КХЛ, я слышал о сумме в два раза меньше. 50 млн — его цена. Да и то команда, которая сумеет договориться с перспективным центром о личном контракте, может дождаться 1 июня и получить его бесплатно. Переплата в данном случае — это всего лишь страховка на случай, если конкуренты захотят озолотить «Ладу».

Так что именно слух про Зернова кажется самым сомнительным. Тем более, что пошёл он из Тольятти, чуть ли не из самого клуба. «Ладе» выгодно напоследок сорвать куш, по максимуму заработав перед уходом из КХЛ. Волжане играют на том, что мы, привыкнув к безумным тратам СКА, легко поверим в стомиллионную компенсацию. Питерцы, быть может, таких денег и не заплатят, зато другие клубы, действительно заинтересованные в Зернове, повысят ставки. Например, московское «Динамо», которое имеет виды на форварда.

Ещё одна фамилия, которая вызывает сомнения — это Ли. Принято считать, что их связка с Бывальцевым незыблема, а поодиночке они не добились бы того, чего добились в этом сезоне. Однако есть несколько «но». Во-первых, в сборную Бывальцев попал без своего напарника. Что, безусловно, звоночек. Значит Воробьёв считает его вполне самодостаточной единицей. Во-вторых, Бывальцев — центр, то есть представитель более дефицитной позиции. Крайних форвардов сильнее Ли полно как на рынке, так и в ростере СКА. Ну и в-третьих, если у Алексея контракт заканчивается через десять дней, то у Олега соглашение с «Амуром» действует ещё год. СКА может взять готовую связку не только из «Амура», но и из «Трактора». «Фактор Х» в данном случае — Анвар Гатиятулин . Главный претендент на звание «тренер года» близок к тому, чтобы проследовать по маршруту Челябинск — Санкт-Петербург, забрав с собой двух сильнейших игроков «Трактора» с российским паспортом. У Кручинина контракт заканчивается, и перетащить его в СКА не будет никаких проблем. Тем более, что Петербург — не чужой для форварда город. Его переход даже можно будет обставить как возвращение своего воспитанника. Чего не скажешь про возможный трансфер Кравцова.

Забрать сейчас Кравцова — значит навлечь на себя очередную порцию народного гнева. Челябинск только по-настоящему влюбился в свою новую звёздочку, а он нащупал почву под ногами. При этом сам Кравцов вряд ли будет против переезда. В одном из последних интервью Виталий признался, что единственный клуб, за который он не хотел бы выступать — это московское «Динамо». Про СКА не было ни слова. А если в Петербурге рядом будет тренер, который дал Кравцову дорогу в большой хоккей, а также друг и партнёр по звену в лице Кручинина, то бастовать и вовсе не будет причин. Да и кто его спросит?

СКА, ведомый неконтролируемой жаждой усиления, может в который раз разорить ни в чём неповинные клубы. «Трактор» рискует потерять не только главного тренера, но и связку, которая наряду с легионерами довела уральцев до финала Востока. «Амур» может недосчитаться двух форвардов первого звена, а «Северсталь» — капитана, лучшего бомбардира и одновременно фронтмена клуба, без которого она вряд ли бы осталась в КХЛ. «Лада» же близка к тому, чтобы потерять свой главный актив перед падением в Высшую лигу.

Где-то мы всё это уже видели, не правда ли? Однако парадокс в том, что никто из потенциальных новичков не выглядит новым Шипачёвым, Дадоновым или Панариным. Судите сами. Кагарлицкий уже не молод и скоро перешагнёт пик карьеры. Кравцов, напротив, слишком юн и нестабилен. Кручинин игрок крепкий, но звёзд с неба не хватающий, да и начало минувшего чемпионата ему откровенно не удалось. Бывальцев с Ли и вовсе выдали первый добротный сезон, и никто не даст гарантий, что это не разовый всплеск.

Богатых в России не любят — это аксиома. Даже в Санкт-Петербурге уже привыкли к тому, что их клуб воспринимается болельщиками из других городов как вселенское зло. Вот только никто бы и слова не сказал поперёк, возвращай СКА звёзд из-за океана или открывай новых легионеров, но питерцы ведут поиски не дальше собственного носа. Подписав в своё время Ковальчука, петербуржцы сделали долгоиграющий подарок для всей КХЛ. Теперь же частные проблемы одного клуба становятся настоящим бедствием для всей лиги.