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Танец на льдине посреди реки
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Танец на льдине посреди реки 

News.ru 1 час назад
Автор видео — Богдан Коржевский из Воронежа. Танец исполняет Марина Коржевская, обладательница наград в области pole dance.
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