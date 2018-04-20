Елене Вяльбе — 50 лет. Лучшие цитаты главной женщины в русских лыжах

Она легко может стать министром спорта или любимым вице-премьером, а может вырывать яйца и гланды. Или продолжать нервно курить в сторонке.

На Олимпиаде в Пхёнчхане российские лыжники, несмотря на все санкции, отстранения и нервотрёпки, добились феноменального успеха, завоевав целую россыпь наград. Спортсменам достались медали, а боссу русских лыж — неподражаемой Елене Вяльбе — поздравления от чистого сердца. Спустя два месяца после Игр её телефон снова разрывается от звонков и сообщений: президент Федерации лыжных гонок России отмечает 50-летний юбилей, но в это не верится, ведь Вяльбе по-прежнему энергична, деятельна и эмоциональна. Она не любит сдерживаться и всегда рубит правду матку. Поэтому в день юбилея предлагаем вспомнить вам самые яркие цитаты трёхкратной олимпийской чемпионки. Как говорится, ни убавить, ни прибавить.

О детстве

«Мы жили с мамой вдвоем в Магадане. У нас был свой дом. Жили в таких условиях, что если я зимой, пока мама на работе, не затоплю печку, то у меня просто не писала шариковая ручка. Так холодно было. И я знала, что это мои обязанности. И это было совершенно нормально: воду принести, дров наколоть, затопить печь, приготовить маме ужин».

О лыжной секции

«Лыжники, как только выпадал снег, сразу же делали трассу, по которой катались, практически на моём огороде. Они всё время прикладывали забор, который и так был хиленький. Я всё время ругалась и в третьем классе доругалась до того, что тренер мне сказал: «Приходи к нам в секцию». Но меня прельстила, на самом деле, не секция, а лыжная мазь, которую мы там все дружно жевали. «Темп» — вот шикарная лыжная мазь, она и жевалась хорошо, и на зубах ничего не оставалось, и разноцветная она была. Единственное — нельзя было пузыри надувать».

О наградах

«Дороже всего моему сердцу золотая медаль, полученная на последней Олимпиаде в Нагано в 1998 году. Она своеобразная, потому что у меня тогда абсолютно не было спортивной формы, и я вообще не должна была участвовать в эстафете, но так вышло… Свой этап я пробежала очень хорошо, но у меня такие искры из глаз сыпались! Я понимала, что нахожусь в какой-то прострации. Стояла на пьедестале и не могла понять, что происходит».

Об астме

«Для нас это нонсенс. Мне кажется, что если человек болен, он не должен соревноваться. В то же время, если у спортсмена есть терапевтическое направление, мы не можем никого обвинять. Все знают, что норвежцы тренируется очень много, поэтому нельзя всё списывать только на астму».

О цинизме

«Я не считаю нужным прощать тот цинизм, с которым относятся к России. Президент МОК Томас Бах буквально с издёвкой сказал, что мы, оказывается, должны ценить, что в Пхёнчхан пустили 169 спортсменов. Сожалею, что когда-то пожимала ему руку и сидела с ним за одним столом».

О Родченкове

«Я обещала всем спортсменам: если узнаю, что они находятся близко, рядом с Родченковым, вырву гланды вместе с яйцами. Может, и грубо, зато правда».

О слезах

«Я всё-таки считаю себя сильным человеком. Мне очень помогают слёзы. Не так часто я их показываю, но в последнее время много плачу — за всю жизнь столько не плакала. Это хорошая разрядка. Ну и семья меня поддерживает и подпитывает, как батарейку. После двух дней дома приходишь на работу и понимаешь, что можно горы свернуть».

О подопечных

«И ещё одно, самое важное. Все спортсмены, отстранённые и нет, пришедшие в сборную и ушедшие из неё, — это мои дети».

О добре и зле «Я уже устала быть доброй. Я теперь, как все и называют, «злая Вяльбе». И я согласна с этим».

О серебряной эстафете на Олимпиаде-2018

«Я так счастлива, что вообще не знаю, что говорить. Я просто благодарна всем своим спортсменам, тренерам за такие прекрасные минуты на этой трудной Олимпиаде».

О хоккее на Олимпиаде-2018

«Я даже не сомневалась. Мне все говорили, чтобы я заткнулась, но мне кажется, что всё логично. У нас была очень сильная команда. Не сомневалась, что они победят. И это золото значит, что мы выиграли Олимпийские игры. Можно смело лететь домой».

О патриотизме

«Меня приглашали работать тренером за границу, но я всегда думала о том, что я смогу кого-нибудь вырастить, и он обыграет наших. Что касается родины, наверное, я бы и автомат взяла, если бы надо было, и в танке ехала и защищала родину. Я защищала в своё время её таким способом, каким могла. Я считаю, что спорт — тоже защита Отечества».

О Путине

«Когда дочка увидела фотографию нашего президента на чехле мобильного телефона, она с волнением спросила: «Мама, ты больше не любишь папу?» Я засмеялась и объяснила, что это совсем другая любовь».

О счастье

«Счастье заключается не только в наличии детей и их здоровье, а в том, чтобы и они сами были счастливы, тогда любая мама счастлива. Поэтому хочу, чтобы мои дети, муж, родители мужа, были здоровы и счастливы. А в остальном, что мне еще надо? Но если вспомнить и работу, то я очень хочу, чтобы наши девчонки стали олимпийскими чемпионками. Сказала им, что пока они не станут, я не уйду. И, конечно, молюсь, и если Бог даст ребенка, то буду на 110-м небе от счастья.

О юбилее

«Это хороший повод встретить друзей, с которыми долгое время не виделись, отдохнуть вместе, выпить, закусить. Но я не думаю, что 50 лет — это какой-то рубеж. Мне кажется, у меня в документах какая-то ошибка. Мне не 50, точно!»