В Ростове перед ЧМ-2018 подготовили разговорник для официантов

В Ростове-на-Дону для работников ресторанов и заведений общепита подготовили англо-русский разговорник. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные регионального департамента потребительского рынка.

«Разработана памятка — разговорник по основам общения на английском языке в сфере профессиональной коммуникации для официантов и работников ресторанов», — отметили в департаменте. Помимо этого, в точках общественного питания, которые находятся в радиуса 2 км вокруг стадиона «Ростов-Арена», на время проведения ЧМ-2018 введут меню на английском языке, а персонал будет способен понимать иностранный язык. Процедуру согласования FIFA прошли более 300 точек торговли и общепита в радиусе 2 км.

Напомним, до начала Чемпионата мира по футболу-2018 в России осталось 54 дня. На новом стадионе «Ростов-Арена», который возведен в левобережной части города, пройдут четыре матча групповой серии: Бразилия — Швейцария, Уругвай — Саудовская Аравия, Южная Корея — Мексика, Исландия — Хорватия, а также матч 1/8 финала (2 июля).