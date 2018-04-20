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Накануне ЧМ-2018: ivbg.ru заказывает такси в Выборге, Гатчине и Рощино на английском языке
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Накануне ЧМ-2018: ivbg.ru заказывает такси в Выборге, Гатчине и Рощино на английском языке 

Ivyborg.ru 1 час назад
Этим летом в России пройдет главное спортивное событие года — Чемпионат мира по футболу. Тысячи иностранных болельщиков приедут, чтобы посмотреть зрелищные матчи и увидеть местные достопримечательности. Ivbg.ru решил проверить, готовы ли региональные службы такси к наплыву гостей из заграницы и смогут ли их операторы принять заказ на английском языке.
Мы вновь напомним напомним, что первый в истории Чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Ранее ivbg.ru подготовил для своих читателей гид по самым актуальным вопросам, касающимся Чемпионата мира по футболу.
Власти Ленобласти предлагают болельщикам Чемпионата мира по футболу-2018 увлекательные и познавательные поездки по старинным крепостям региона. Крепость Корела в Приозерске, Выборгский замок, Орешек в Шлиссельбурге и многое другое смогут увидеть фанаты во время ЧМ-2018.
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