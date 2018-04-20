24 апреля в Шлиссельбурге стартует молодежный велопробег

25 апреля в 11.00 в Шлиссельбурге (ул. Малоневский канал, 2, площадка КСК «Невский») стартует молодежный велопробег, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Пробег пройдет по маршруту от Шлиссельбурга через Рабочие поселки №1 и №5 и Молодцово к Синявинским высотам, где в годы войны шли особенно ожесточенные бои, пролегала линия обороны Ленинграда.

По окончании велопробега, участники вместе с ветеранами возложат цветы и венки к мемориалу «Синявинские высоты». В конце состоится награждение победителей молодежного конкурса «Я — спортивный журналист».

Дополнительная информация по телефону: 611-44-53 (Алексей Андрюшин, главный специалист комитета общего и профессионального образования Ленинградской области).