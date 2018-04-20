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24 апреля в Шлиссельбурге стартует молодежный велопробег
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24 апреля в Шлиссельбурге стартует молодежный велопробег 

Ivyborg.ru 1 час назад
25 апреля в 11.00 в Шлиссельбурге (ул. Малоневский канал, 2, площадка КСК «Невский») стартует молодежный велопробег, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Пробег пройдет по маршруту от Шлиссельбурга через Рабочие поселки №1 и №5 и Молодцово к Синявинским высотам, где в годы войны шли особенно ожесточенные бои, пролегала линия обороны Ленинграда.
По окончании велопробега, участники вместе с ветеранами возложат цветы и венки к мемориалу «Синявинские высоты». В конце состоится награждение победителей молодежного конкурса «Я — спортивный журналист».
Дополнительная информация по телефону: 611-44-53 (Алексей Андрюшин, главный специалист комитета общего и профессионального образования Ленинградской области).
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