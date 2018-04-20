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Ник Фолиньо: Чрезвычайно расстроены тем, что не воспользовались преимуществом над «Вашингтоном»
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Ник Фолиньо: Чрезвычайно расстроены тем, что не воспользовались преимуществом над «Вашингтоном» 

Советский спорт 1 час назад
— Я не знаю, почему мы выглядели настолько слабо. У меня просто нет объяснений. Мы постоянно говорим, что имеет значение каждая смена, каждый эпизод, но почему-то сегодня показывали свою игру только в концовке.
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Конечно, мы чрезвычайно расстроены тем, что не воспользовались преимуществом, однако теперь надо настраиваться на пятый матч, — передает слова Фолиньо официальный сайт НХЛ.
Напомним, что после двух домашних поражений «Вашингтон» одержал две победы на выезде. Теперь счет в серии до четырех побед стал 2-2. Следующая встреча двух команд состоится в Вашингтоне в субботу и начнется в 22:00 по московскому времени.
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