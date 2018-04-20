Обеспечение доступной средой объектов спорта должно контролироваться

Заместитель председателя Комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Ирина Слуцкая заявила, что вопрос обеспечения доступной средой объектов спорта должен быть поставлен на контроль на уровне не ниже заместителя главы субъекта, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Ирина Слуцкая совместно с членом Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Эдуардом Исаковым провела в СФ семинар-совещание

«Адаптивная физическая культура и спорт: организация и проведение практических занятий и тренировок с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья». Семинар был организован в рамках Всероссийского социального проекта «Мы есть!», основная цель которого — создание условий для физической, психологической и социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках заседания были приведены данные, что на сегодняшний день, по статистике, 89% людей с инвалидностью не способны вести активный образ жизни, не позволяет здоровье, возраст, отсутствует желание. Поэтому основными занятиями в свободное время являются: общение с родственниками и друзьями, чтение книг, компьютер и просмотр телевизора. И лишь 5% занимаются активными видами физической активности и спортом.

В настоящее время реабилитационный, социализирующий и воспитательный потенциал адаптивной физической культуры и спорта признается не только специалистами в сфере физкультуры, но и образования, социальной защиты и здравоохранения. Подтверждением является принятие ряда федеральных законов, приказов профильных министерств, позволяющих применять технологии, основанные на средствах и методах адаптивной физической культуры, в индивидуальных программах реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов

— Ирина Слуцкая.

Он добавила, что учитывая межведомственный характер, данный вопрос необходимо поставить на контроль на уровне не ниже заместителя главы субъекта, причем, по мнению депутата, это должно быть приоритетной для него задачей, за которую с него будет спрашивать руководитель субъекта.

Слуцкая привела данные, что в Московской области проживает более 400 тысяч инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Количество занимающихся физической культурой и спортом в Подмосковье составляет более 36 тысяч человек:

Адаптивная физическая культура и спорт развивается в 63 муниципальных образованиях Московской области. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп граждан приоритетных объектов сферы спорта в Московской области составляет 49,8%.

В целях формирования условий для обеспечения доступной среды Министерством физической культуры и спорта Московской области разработан порядок обеспечения условий доступности объектов спорта и предоставляемых в них услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи. Также разработаны рекомендации для муниципальных органов управления в сфере физической культуры и спорта. На территории Московской области реализуется программа развития терапевтического спорта для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья по технологии АНО ЦСПА «Лыжи мечты»

— Ирина Слуцкая.