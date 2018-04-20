В Подмосковье доля доступных для инвалидов объектов спорта составляет почти 50%

Доля объектов сферы спорта, доступных в Московской области для инвалидов и других маломобильных групп граждан, составляет 49,8%, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Ирина Слуцкая совместно с членом Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Эдуардом Исаковым провела в СФ семинар-совещание «Адаптивная физическая культура и спорт: организация и проведение практических занятий и тренировок с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья».

«В Московской области проживает более 400 тысяч инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Количество занимающихся физической культурой и спортом в Московской области составляет более 36 тысяч человек», — сказала Слуцкая.

В частности, адаптивная физическая культура и спорт развивается в 63 муниципальных образованиях Московской области. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп граждан приоритетных объектов сферы спорта в Московской области составляет 49,8%.

«В целях формирования условий для обеспечения доступной среды министерством физической культуры и спорта Московской области разработан порядок обеспечения условий доступности объектов спорта и предоставляемых в них услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи», — сказала Слуцкая.

Она добавила, что также разработаны рекомендации для муниципальных органов управления в сфере физической культуры и спорта. В этой связи, задача властей состоит в том, чтобы при появлении у человека с ограниченными возможностями желания заняться физической культурой и спортом в посильной для него форме, обеспечить его информацией — в каком учреждении и по какой программе он может реализовать свои потребности в районе своего проживания.