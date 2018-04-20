Эстафета в честь Дня Победы «пробежит» по всем районам и городам Кубани

5 мая в Краснодарском крае пройдет традиционный забег «Спортсмены Кубани — в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

«Эстафета одновременно пройдет в этот день во всех муниципальных образованиях региона. В массовом забеге примут участие около 5 тысяч человек», — сообщили в министерстве физической культуры и спорта края.

Центральный старт эстафеты будет дан на Театральной площади Краснодара. Перед этим состоится торжественный митинг.

Маршрут пройдет по улице Красной от площади до улицы Постовой. После забега участники возложат цветы к памятнику освободителям Краснодара от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.