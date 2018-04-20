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В детские ролики на YouTube спрятали порно
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В детские ролики на YouTube спрятали порно 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: Lenta.ru
Сотрудники британского таблоида The Sun обнаружили на популярном видеохостинге YouTube плейлисты, где порноролики соседствуют с детской анимацией.
Журналисты издания нашли на портале девять подборок видео, которые состояли в основном из мультфильмов для малышей. Однако вместе с детскими роликами в плейлисты были вставлены записи сексуальных сцен, включающих принуждение, насилие и унижение.
Несмотря на то, что размещение подобного контента запрещено правилами видеохостинга, такие видео остаются доступны. Скорее всего, авторами подобных плейлистов являются злоумышленники, которые хотят извратить представление детей о сексе, сообщило издание The Sun.
Минимальный возраст пользователей YouTube — 13 лет, однако это правило не соблюдается из-за отсутствия документальных проверок при регистрации на хостинге. Согласно исследованиям 2017 года, почти у половины американских детей в возрасте до 12 лет есть собственный профиль на YouTube, значит, при регистрации ими был введен фальшивый год рождения.
Ранее пользователи сети неоднократно жаловались на порнорекламу, которая автоматически включается на популярных видеозаписях на YouTube. Контент для взрослых появлялся перед роликами известных блогеров.
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