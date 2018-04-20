СМИ: Иньеста уйдет к Паулу Бенту в «Чунцин»

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста может продолжить карьеру в Китае. Как сообщает Marca, интерес к 33-летнему хавбеку проявляет китайский «Чунцин Лифань». В случае трансфера Иньеста станет первым европейцем в составе клуба. На данный момент цвета команды защищают четыре легионера: три бразильца и кореец.

Возглавляет «Чунцин Лифань» бывший главный тренер сборной Португалии Паулу Бенту.

Иньеста провел в «Барселоне» всю профессиональную карьеру, на данный момент на его счету 668 матчей и 56 голов в составе каталонцев во всех турнирах.