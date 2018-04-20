Ещё
GameGuru разыграет V-баксы в двух мини-турнирах по Fortnite
Далее:
Читайте также:
Ещё

GameGuru разыграет V-баксы в двух мини-турнирах по Fortnite 

GameGuru 50 минут назад
Фото: GameGuru
Александр Invul1 Лапин, стример сайта GameGuru, организует 2 мини-турнира по Fortnite в эти выходные. В субботу, 21 апреля, в 14:00 стартует ивент, трое победителей которого заберут по 1 000 V-баксов. Столько же виртуальной валюты полагается тому дуэту, что выиграет воскресный бой, начинающийся 22 апреля в 20:00. Во обоих случаях указано московское время.
Смотрите прямую трансляцию GameGuruLive на www.twitch.tv  Субботний мини-турнир пройдет в обычном формате: подключайтесь в 14:00 по МСК к Twitch-каналу GameGuru Live. Его ведущий Invul1 объяснит правила матчей и как зайти на сервер. Далее стартуют три поединка, победители которых выиграют по 1 000 V-баксов.
Если в субботнем состязания каждый сам за себя, то в воскресенье потребуется партнер. Мини-турнир для дуэтов начнется в 20:00 по МСК: пары должны подключиться к каналу на Twitch, чтобы прослушать инструкции. Затем стартует бой, команда-победитель которого заработает 1 000 V-баксов.
Как обычно, Александр Invul1 Лапин переведет победителям деньги на их QIWI-кошельки. Заработанные рубли можно потратить на внутриигровую валюту Fortnite.
GameGuru: последние новости
Уфенок из Локомотива сыграет в крупном турнире по FIFA 18 Россия и СНГ отпразднуют юбилей Magic: The Gathering Дивизия Xbox одолела PlayStation в турнире по FIFA 18
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина поставила условие арбитру из Крыма51
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
«Овечкина лучше не злить»
«Вяльбе совершила настоящий подвиг для России»1
FA присоединилась к бойкому ЧМ-20181
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение