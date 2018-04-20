GameGuru разыграет V-баксы в двух мини-турнирах по Fortnite

Александр Invul1 Лапин, стример сайта GameGuru, организует 2 мини-турнира по Fortnite в эти выходные. В субботу, 21 апреля, в 14:00 стартует ивент, трое победителей которого заберут по 1 000 V-баксов. Столько же виртуальной валюты полагается тому дуэту, что выиграет воскресный бой, начинающийся 22 апреля в 20:00. Во обоих случаях указано московское время.

Смотрите прямую трансляцию GameGuruLive на www.twitch.tv Субботний мини-турнир пройдет в обычном формате: подключайтесь в 14:00 по МСК к Twitch-каналу GameGuru Live. Его ведущий Invul1 объяснит правила матчей и как зайти на сервер. Далее стартуют три поединка, победители которых выиграют по 1 000 V-баксов.

Если в субботнем состязания каждый сам за себя, то в воскресенье потребуется партнер. Мини-турнир для дуэтов начнется в 20:00 по МСК: пары должны подключиться к каналу на Twitch, чтобы прослушать инструкции. Затем стартует бой, команда-победитель которого заработает 1 000 V-баксов.

Как обычно, Александр Invul1 Лапин переведет победителям деньги на их QIWI-кошельки. Заработанные рубли можно потратить на внутриигровую валюту Fortnite.