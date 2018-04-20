Дэвид Бекхэм научил 6-летнюю дочь водить: фото

Дэвид Бекхэм не перестает умилять интернет-пользователей фотографиями и видеозаписями, на которых он запечатлен в окружении своих детей. Сегодня в Инстаграм футболиста появился новый кадр: 6-летняя Харпер сидит у него на коленях на водительском кресле и ведет машину. Девочка внимательно следила за дорогой, пока ее отец снимал видео.

Дэвид Бекхэм с дочкой

К слову, вождение — не единственное увлечение Харпер. Вместе с отцом и братьями она катается на лыжах, а также ходит на балет в лучшую академию в Англии. На одной из фотографий Харпер видно, что с растяжкой у малышки все отлично, а тот факт, что она еще не бросила занятия, говорит о том, что к этому увлечению она (или еще родители) подходит серьезно.

Напомним, что Дэвид Бекхэм женат на Виктории почти 20 лет. Супруги воспитывают четверых детей: 18-летний Бруклин 15-летний Ромео, 12-летний Круз и 6-летняя Харпер.