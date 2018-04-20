Саид Эззатоллахи: Затяжной матч в Кубке России не может не сказаться на «Тосно»

Полузащитник «Амкара» Саид Эззатоллахи высказался о нынешнем турниром положении команды и предстоящем матче 27-го тура премьер-лиги с «Тосно».

«Мы стараемся прибавлять и улучшать игру от матча к матчу, — приводит ТАСС слова Эззатоллахи. — В последних играх нам не везло, мы делали много ошибок, именно поэтому потерпели поражения.

Не стоит забывать и про то, что у клуба были проблемы с домашним стадионом, из-за чего нам приходилось чаще играть на выезде. Да, нам тяжело, но мы много работаем над своей игрой, чтобы изменить ситуацию, потому что не хочется оказаться в ФНЛ на следующий год.

Надеюсь нам удастся победить «Тосно», тогда ситуация изменится. Они провели затяжной матч в полуфинале Кубка России, это не может не сказаться на их физическом состоянии».

Напомним, «Амкар» занимает 13-е место, набрав 28 очков. «Тосно» идет предпоследним с 24 очками.

Матч «Тосно» — «Амкар» пройдет 22 апреля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.