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Дзофф: «Избегал бы и Дибалу и Инсинье, оба знают, как нанести странный удар»
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Дзофф: «Избегал бы и Дибалу и Инсинье, оба знают, как нанести странный удар» 

SPORT24.ru 50 минут назад
Легендарный итальянский вратарь Дино Дзофф сравнил форвардов Паоло Дибалу (”Ювентус”) и Лоренцо Инсинье (”Наполи”) в преддверии матча лидеров чемпионата Италии.
"Кого бы я избегал из этих двоих? Обоих, ведь они очень сильны. Оба могут пробить и левой и правой, и оба знают, как нанести немного странный удар. Хотел бы, чтобы они оба играли за мою команду, было бы весело.
Будет ли матч закрытым? Когда играешь за Скудетто, ты максимально сосредоточен. А когда ошибок в защите меньше, использовать их сложнее. Но я все равно жду хорошего матча, ведь для обоих клубов важны их эмблемы.
Кто фаворит? «Ювентус» играет дома и это важно. Но Сарри еще не проигрывал на выезде в этом чемпионате", — цитирует Дзоффа журналист Джанлука ди Марцио.
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