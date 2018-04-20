В Башкирии заработала электронная карта половодья

Прогнозировать чрезвычайные ситуации, связанные с половодьем, в Башкирии будет новая автоматическая система «Паводок 2.0».

Систему запустил Госкомитет РБ по ЧС, воспользоваться ей могут все желающие. На карте отображены все маячки — датчики мониторинга воды, показывается уровень рек, изменение их высоты за сутки. Можно даже получить данные с видеокамер о реальной обстановке на месте.

Например, судя по карте, нестабильная ситуация сейчас наблюдается на реке Белой в районе села Андреевка. Уровень воды за сегодня поднялся на 27 сантиметров — вода вышла на пойму, но уровень затопления еще не пройден.

Карта дает информацию о пунктах временного размещения пострадавших: где они расположены, как с ними связаться и сколько человек эти пункты смогут принять. Также с помощью сервиса можно прогнозировать затопление определенных участков.

— Система имеет две версии: специальную, с расширенным функционалом, и базовую, с удобным интерфейсом для граждан, — сообщили в Госкомитете по ЧС.