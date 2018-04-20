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В Башкирии заработала электронная карта половодья
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В Башкирии заработала электронная карта половодья 

ufa1.ru 38 минут назад
Фото: ufa1.ru
Прогнозировать чрезвычайные ситуации, связанные с половодьем, в Башкирии будет новая автоматическая система «Паводок 2.0».
Систему запустил Госкомитет РБ по ЧС, воспользоваться ей могут все желающие. На карте отображены все маячки — датчики мониторинга воды, показывается уровень рек, изменение их высоты за сутки. Можно даже получить данные с видеокамер о реальной обстановке на месте.
Например, судя по карте, нестабильная ситуация сейчас наблюдается на реке Белой в районе села Андреевка. Уровень воды за сегодня поднялся на 27 сантиметров — вода вышла на пойму, но уровень затопления еще не пройден.
Карта дает информацию о пунктах временного размещения пострадавших: где они расположены, как с ними связаться и сколько человек эти пункты смогут принять. Также с помощью сервиса можно прогнозировать затопление определенных участков.
— Система имеет две версии: специальную, с расширенным функционалом, и базовую, с удобным интерфейсом для граждан, — сообщили в Госкомитете по ЧС.
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