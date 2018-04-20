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В ВВО все готово к открытию окружного этапа конкурса «Страж порядка»
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В ВВО все готово к открытию окружного этапа конкурса «Страж порядка» 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Военным полицейским предстоит выявить сильнейших в «Индивидуальной гонке», «Гонке патрульного наряда», «Командной гонке», где военнослужащие будут состязаться в управлении автомобилями УАЗ, отражать нападение условных террористов, оказывать медицинскую помощь раненым.
В конце текущей недели в Хабаровском крае на базе учебно-тренировочного комплекса Князе-Волконский стартует окружной этап конкурса профессионального мастерства военных полицейских «Страж порядка».
В мероприятии примут участие команды-победительницы второго этапа, представляющие территориальные гарнизоны, дислоцированные в зоне ответственности Восточного военного округа.
Сегодня состоялась генеральная репетиция церемонии открытия, для зрителей подготовлены динамические показы действий военнослужащих военной полиции в различных условиях, а также развернута выставочная экспозиция вооружения и техники, стоящей на службе подразделений военной полиции.
В ходе конкурса участникам предстоит выступить в «Индивидуальной гонке», в ходе которой военные полицейские преодолеют маршрут со множеством препятствий, в том числе должны будут проползти под колючей проволокой с оружием.
Помимо этого, участники преодолеют часть маршрута в средствах индивидуальной защиты, выполнят нормативы по стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова.
Также военным полицейским предстоит выявить сильнейших в «Гонке патрульного наряда» и «Командной гонке», в ходе которых военнослужащие будут состязаться в управлении автомобилями УАЗ, отражать нападение условных террористов, оказывать медицинскую помощь раненым.
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