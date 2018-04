Пильстрем продлил контракт с «Йокеритом»

Нападающий Антти Пильстрем продлил контракт с «Йокеритом», сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано на три сезона, до 2021 года.

Пильстрем перешел в «Йокерит» из ЦСКА в 2016 году. В минувшем сезоне на его счету 37 матчей и 12 (7+5) очков в регулярном чемпионате, а также две игры в Кубке Гагарина.

Three more years! #Jokerit and Antti Pihlström have agreed on a multi-year contract extension. #KHL pic.twitter.com/p8mcXHBxRE

— Jokerit Helsinki (@Jokerit_EN) 20 апреля 2018 г.