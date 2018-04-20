Футбольная команда аэропорта Внуково взяла серебро в «VIII Кубке Минтранса» по мини-футболу

Турнир собрал вместе 16 команд ведущих транспортных компаний страны, а также структур, подведомственных Министерству транспорта РФ . Участников турнира поздравили с открытием официальные лица.

Все 16 команд по итогам жеребьевки были поделены на четыре группы. По итогам матчей, по два лучших коллектива отправились в плей-офф Золотой Серии, а все остальные — в плей-офф Серебряной Серии.

В финале Золотой серии сразились команды «Аэрофлот» и « Международный аэропорт «Внуково» . В итоге команда МАВ заняла второе место на турнире, выиграв серебряные медали чемпионата!