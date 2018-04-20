Ещё
Футбольная команда аэропорта Внуково взяла серебро в «VIII Кубке Минтранса» по мини-футболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футбольная команда аэропорта Внуково взяла серебро в «VIII Кубке Минтранса» по мини-футболу 

На Западе Москвы 31 минуту назад
Фото: На Западе Москвы
Турнир собрал вместе 16 команд ведущих транспортных компаний страны, а также структур, подведомственных Министерству транспорта РФ. Участников турнира поздравили с открытием официальные лица.
Первым с приветственным словом выступил начальник пресс-службы и информации Министерства Транспорта РФ Тимур Хикматов, который передал всем напутствие от Министра Транспорта РФ Максима Соколова. Кроме того, всех присутствующих поприветствовал легендарный футболист, советский и российский тренер Валерий Непомнящий.
Все 16 команд по итогам жеребьевки были поделены на четыре группы. По итогам матчей, по два лучших коллектива отправились в плей-офф Золотой Серии, а все остальные — в плей-офф Серебряной Серии.
В финале Золотой серии сразились команды «Аэрофлот» и «Международный аэропорт «Внуково». В итоге команда МАВ заняла второе место на турнире, выиграв серебряные медали чемпионата!
После игр группового этапа футболисты сразились между собой в конкурсе пенальтистов. Самым метким и точным оказался игрок команды Внуково Александр Глебов, который забил мячи с четырех разных позиций.
На Западе Москвы: последние новости
21 апреля в Музее Победы состоится Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» 17 апреля редакция газеты «На западе Москвы» проводит прямую линию с адвокатом Леонидом Ольшанским В Воскресной школе храма Архангела Михаила в Тропареве прошли пасхальные концерты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина поставила условие арбитру из Крыма51
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
«Овечкина лучше не злить»
«Вяльбе совершила настоящий подвиг для России»1
Сборная России проиграла Швеции18
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение