Футбольная команда аэропорта Внуково взяла серебро в «VIII Кубке Минтранса» по мини-футболу 

Турнир собрал вместе 16 команд ведущих транспортных компаний страны, а также структур, подведомственных Министерству транспорта РФ. Участников турнира поздравили с открытием официальные лица.
Первым с приветственным словом выступил начальник пресс-службы и информации Министерства Транспорта РФ Тимур Хикматов, который передал всем напутствие от Министра Транспорта РФ Максима Соколова. Кроме того, всех присутствующих поприветствовал легендарный футболист, советский и российский тренер Валерий Непомнящий.
Все 16 команд по итогам жеребьевки были поделены на четыре группы. По итогам матчей, по два лучших коллектива отправились в плей-офф Золотой Серии, а все остальные — в плей-офф Серебряной Серии.
В финале Золотой серии сразились команды «Аэрофлот» и «Международный аэропорт «Внуково». В итоге команда МАВ заняла второе место на турнире, выиграв серебряные медали чемпионата!
После игр группового этапа футболисты сразились между собой в конкурсе пенальтистов. Самым метким и точным оказался игрок команды Внуково Александр Глебов, который забил мячи с четырех разных позиций.