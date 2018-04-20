«Потеря зрения кардинально улучшила мою жизнь»: ослепнув, 18-летний испанец решил посвятить жизнь скейту

20-летний испанец Марцелло Лусарди в 2016 году потерял зрение, но не бросил свое главное увлечение — катание на скейтборде. Теперь он демонстрирует мастерство в инстаграм-аккаунте Blind Rider («Слепой ездок»), на который подписаны 40 тысяч человек.

Марцелло родился в Буэнос-Айресе в 1997 году, а сейчас живет в столице сообщества Галисия — в Сантьяго-де-Компостела. Юноша катается на скейтборде с 11 лет: родители каждые выходные возили его в скейт-парк и думали, что это всего лишь временная детская забава, но сын не оставил свое увлечение.

В 18 лет Марцелло стал постепенно терять зрение: сначала ослеп на один глаз, потом на второй, потом видел лишь неясные очертания предметов. Он долго не хотел признавать, что становится слепым: ходил без трости и врезался в дорожные фонари, но при этом продолжал кататься.

Публикация от Marcelo Lusardi (@the_blind_rider)

14 Апр 2018 в 11:45 PDT Когда юноша попал в больницу, выяснилось, что у него наследственная оптическая нейропатия Лебера. Через две недели он вышел из больницы окончательно ослепшим и не понимавшим, что дальше делать со своей жизнью.

Публикация от Marcelo Lusardi (@the_blind_rider)

16 Апр 2018 в 4:52 PDT Однажды Лусарди пошел с тростью и гитарой на площадь, где раньше тренировался. Все вокруг катались на скейтах, как и раньше, и он не выдержал и заплакал. Увидев, что происходит с Марцелло, друзья стали подбивать его снова начать кататься. В конце концов юноша решил, что его слепота не имеет значения. На следующий день он взял доску и пришел на площадь.

Публикация от Marcelo Lusardi (@the_blind_rider)

16 Сен 2017 в 11:12 PDT Многие скейтбордисты с площадки даже не знали, что их приятель постепенно теряет зрение. Одна девушка заподозрила неладное, лишь увидев Марцелло в солнечных очках: тогда ей объяснили, что произошло. Она вспоминает: «В один день ребятишки, которые просто развлекались на площади, стали взрослыми. Они поняли, что может случиться нечто, после чего твой мир не будет прежним».

Публикация от Marcelo Lusardi (@the_blind_rider)

17 Янв 2018 в 6:25 PST К тому моменту, как Лусарди вернулся в скейтпарк, он не тренировался семь месяцев и полностью утратил ощущение баланса. Постепенно он с этим справился и даже уверяет всех, что стал кататься лучше: раньше скейтборд был для него лишь расслабленным развлечением. «Все, к чему ты отнесешься с любовью, даст результаты», — утверждает он.

Публикация от Marcelo Lusardi (@the_blind_rider)

18 Фев 2018 в 5:37 PST Зрение скейтер заменил осязанием: он проводит по поверхности тростью, чтобы ощутить ее рельеф. Ограничения не мешают ему кататься на рампе и прыгать через скакалку вместе с доской.

Публикация от Marcelo Lusardi (@the_blind_rider)

25 Фев 2018 в 11:41 PST У Марцелло поменялось восприятие трюков: раньше он обращал внимание, как вращается доска, а теперь фокусируется скорее на концепте трюка, чем на том, как он выглядит для наблюдателей. Скейтер даже признается, что теперь он чувствует большую безопасность. Стабильности способствует еще и увеличенная ширина доски.

Публикация от Marcelo Lusardi (@the_blind_rider)

17 Фев 2018 в 4:38 PST Сейчас Марцелло тренируется на той же площадке, где когда-то начинал, и ее он может объехать полностью даже без трости. Но когда спортсмен находит новый спот для катания, то изучает его и проверяет все препятствия, чтобы создать мысленный образ местности.

Публикация от Marcelo Lusardi (@the_blind_rider)

11 Апр 2018 в 12:55 PDT Лусарди носит футболку с надписью «Катайся до смерти», а его девиз — «Власть слепых»: фраза вытатуирована у юноши на руке, и этим же хештегом он часто подписывает видео в инстаграме.

Публикация от Marcelo Lusardi (@the_blind_rider)

29 Сен 2017 в 11:41 PDT Лусарди много благодарит друзей, семью, Ассоциацию незрячих Испании и всех, кто был рядом, когда он ослеп. Он говорит: «Я должен был потерять зрение, чтобы осознать, кто я на самом деле и чем хочу заниматься. Это событие кардинально поменяло мою жизнь в лучшую сторону».

Публикация от Marcelo Lusardi (@the_blind_rider)

4 Фев 2018 в 11:52 PST Профессиональный скейтер по фамилии Гонсалес говорит о Марцелло: «Такие ребята, как он, — настоящие скейтбордисты. Такие, как он, напоминают мне, что я должен быть благодарен этой жизни. Продолжай кататься и спасибо за мотивацию».

Публикация от Marcelo Lusardi (@the_blind_rider)

13 Окт 2017 в 11:44 PDT Скейтбордист не стесняется показывать подписчикам свои падения.

Публикация от Marcelo Lusardi (@the_blind_rider)

5 Мар 2018 в 5:16 PST Кроме трюков, в аккаунте появляются и другие динамичные видео: здесь, например, юноша успешно забрасывает бутылку на подставку.

Публикация от Marcelo Lusardi (@the_blind_rider)

29 Мар 2018 в 12:42 PDT А еще Марцелло, как и до потери зрения, играет на гитаре.

Публикация от Marcelo Lusardi (@the_blind_rider)

22 Сен 2017 в 5:56 PDT Блогер регулярно показывает подписчикам новые доски, кроссовки и другие подарки от спонсоров. Он даже продолжает образование, только теперь учится по аудиофайлам.

Публикация от Marcelo Lusardi (@the_blind_rider)

5 Фев 2018 в 12:44 PST В конце 2016 года вышел документальный фильм о Марцелло «Слепой скейтер» (The Blind Rider), где он рассказывает о своей болезни и о том, как снова стал кататься. В заключении он говорит: «Как и все в этой жизни, это еще не конец. Однажды ты упадешь, но ты снова воспрянешь».

«Я осознал, что скейтбординг — это моя главная страсть в жизни. Это то, чем я хочу заниматься, что бы ни случилось. Никакое, даже самое ужасное падение, меня не остановит, ведь без них все-таки невозможно. Я чувствую себя уверенным благодаря своим друзьям и людям, которые поддерживают меня. Я чувствую в себе силы, потому что все за меня горой. Скейтбординг — это большая семья. В любой точке мира ты можешь завести новых друзей, где угодно. Скейтбординг — это лучшая вещь на свете».