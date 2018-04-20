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Денис Зернов перешел из «Лады» в СКА
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Денис Зернов перешел из «Лады» в СКА 

Советский спорт 2 часа назад
Об этом сообщает обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков.
Компенсация за Зернова составит до 100 млн рублей.
В сезоне 2017/18 Зернов провел 56 матчей, забил 16 голов и отдал 13 результативных передач.
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