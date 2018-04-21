Прогноз «Фонбет»: букмекеры не верят в «Севилью» в матче с «Барселоной»

21 апреля на стадионе «Ванда Метрополитано» «Севилья» примет «Барселону» в финале Кубка Испании. Встреча начнется в 22.30 по московскому времени.

КТО ПОБЕДИТ?

Букмекеры "Фонбет" считают, что «Барселона» в 30-й раз возьмет Кубок Испании. На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 1.40, на победу «Севильи» — с коэффициентом 7.60, на ничью — с коэффициентом 4.75.

Большинство клиентов «Фонбет» согласно с прогнозом букмекеров. 92% игроков поставили на «Барселону», всего 5% — на «Севилью» и 3% — на ничью.

СКОЛЬКО ЗАБЬЮТ ГОЛОВ?

"Фонбет" считает, что в матче будет больше двух голов. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.52, на тотал меньше 2,5 — с коэффициентом 2.55.

Клиенты «Фонбет» тоже уверены в том, что команды забьют больше двух мячей. 99% игроков, поставивших на количество забитых мячей, выбрали тотал больше 2,5 и всего 1% — тотал меньше 2,5.

НА ЧТО СТАВЯТ В «ФОНБЕТ»?

Самой популярной стала ставка на победу «Барселоны» — ее предпочли 64% клиентов «Фонбет». На тотал больше 2,5 поставили 13% игроков, на голы обеих команд — 11%. Тотал голов больше 1,5 выбрали 7% клиентов «Фонбет». 5% игроков поставили на то, что каталонцы не проиграют в основное время.

А СКОЛЬКО СТАВЯТ?

Самая крупная ставка — на победу «Барселоны» с учетом дополнительного времени и пенальти. Она входит в экспресс на сумму 137 000 рублей. В среднем на матч «Севильи» и «Барселоны» ставят 750 рублей.

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