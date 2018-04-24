Прогноз «Фонбет»: «Ливерпуль» — явный фаворит противостояния с «Ромой»

24 апреля на стадионе «Энфилд» «Ливерпуль» в рамках первого матча полуфинала Лиги чемпионов сыграет с «Ромой». Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

КТО ПОБЕДИТ?

"Фонбет" считает, что в первом полуфинальном матче выиграет «Ливерпуль». На победу мерсисайдцев можно поставить за 1.55, на победу «Ромы» — за 6.10, на ничью — за 4.60.

Большинство клиентов «Фонбет» согласно с таким прогнозом букмекеров: 73% игроков поставили на «Ливерпуль», 12% — на «Рому» и всего 5% — на ничью.

КТО ПРОЙДЕТ В ФИНАЛ?

Букмекеры «Фонбет» видят фаворитом двухматчевого противостояния «Ливерпуль». На выход команды Юргена Клоппа в финал Лиги чемпионов можно поставить с коэффициентом 1.42, на проход «Ромы» — с коэффициентом 2.85.

Клиенты «Фонбет» тоже уверены в том, что в финал Лиги чемпионов выйдет «Ливерпуль». 87% игроков поставили на мерсисайдцев, 13% — на римлян.

СКОЛЬКО ЗАБЬЮТ ГОЛОВ?

"Фонбет" считает, что команды забьют больше двух голов. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1.53, на тотал меньше 2,5 — за 2.50. Большинство клиентов «Фонбет» тоже не сомневается в результативности матча. 89% игроков сделали ставку на тотал больше 2,5 и всего 11% — на тотал меньше 2,5.

НА ЧТО СТАВЯТ В «ФОНБЕТ»?

Самой популярной стала ставка на победу «Ливерпуля» — ее выбрали 57% клиентов «Фонбет». 18% игроков поставили на победу «Ромы», 10% — на тотал больше 2,5. На победу мерсисайдцев с форой (-1) сделали ставку 8% клиентов, на то, что команда Юргена Клоппа пройдет в финал, — 7%.

А СКОЛЬКО СТАВЯТ?

Самая крупная ставка — на победу «Ливерпуля» с коэффициентом 1.55. Она входит в экспресс на сумму 300 000 рублей. В среднем на матч «Ливерпуля» и «Ромы» ставят 622 рубля.

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