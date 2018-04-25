Прогноз «Фонбет»: шансы «Баварии» и «Реала» на выход в финал Лиги чемпионов почти равны

25 апреля на стадионе «Алльянц Арена» «Бавария» в рамках первого матча полуфинала Лиги чемпионов встретится с "Реалом" . Игра начнется в 21.45 по московскому времени.

КТО ПОБЕДИТ?

"Фонбет" считает «Баварию» фаворитом первого полуфинального матча. На победу мюнхенцев можно поставить за 2.05, на победу «Реала» — за 3.65, на ничью — за 3.80. Большинство клиентов «Фонбет» не согласно с мнением букмекеров. Среди всех игроков, поставивших на исход встречи, 54% выбрали «Реал», 38% — «Баварию», 8% — ничью.

КТО ПРОЙДЕТ В ФИНАЛ?

Букмекеры «Фонбет» полагают, что в двухматчевом противостоянии победит «Реал». На выход команды Зинедина Зидана в финал Лиги чемпионов можно поставить за 1.80, на проход «Баварии» — за 2.00.

Мнения клиентов «Фонбет» разделились: 51% игроков поставил на проход «Реала» в финал ЛЧ, 49% — на выход в финал мюнхенцев.

СКОЛЬКО ЗАБЬЮТ ГОЛОВ?

По мнению букмекеров «Фонбет», в матче будет меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.53, на тотал больше 2,5 — за 2.35. Большинство клиентов «Фонбет» не согласно с таким прогнозом: на тотал больше 2,5 поставил 91% игроков, на тотал меньше 2,5 — всего 9%.

НА ЧТО СТАВЯТ В «ФОНБЕТ»?

Самой популярной стала ставка на победу «Реала» — ее предпочли 42% клиентов «Фонбет». 30% игроков поставили на победу «Баварии», 12% — на то, что команды забьют больше двух голов. 8% клиентов сделали ставку на голы обеих команд, столько же — на то, что «сливочные» не проиграют.

А СКОЛЬКО СТАВЯТ?

Самая крупная ставка — на тотал голов больше 2,5. Она входит в экспресс на сумму 450 000 рублей. В среднем на матч «Баварии» и «Реала» ставят 715 рублей.

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