Прогноз «Фонбет»: «Тоттенхэм» — фаворит в полуфинале Кубка Англии с «МЮ»

21 апреля на «Уэмбли» "Манчестер Юнайтед" в рамках полуфинала Кубка Англии сыграет с «Тоттенхэмом». Встреча начнется в 19.15 по московскому времени.

КТО ПОБЕДИТ?

Букмекеры "Фонбет" считают, что в этом матче выиграет «Тоттенхэм». На победу «шпор» принимаются ставки с коэффициентом 2.25, на победу «Манчестер Юнайтед» — с коэффициентом 3.35, на ничью — с коэффициентом 3.60.

Клиенты «Фонбет», напротив, уверены в победе команды Жозе Моуринью. 67% игроков поставили на «Манчестер Юнайтед», 23% — на «Тоттенхэм», 10% — на ничью.

КТО ПРОЙДЕТ В ФИНАЛ?

"Фонбет" считает, что в финал Кубка Англии выйдет команда Маурисио Покеттино. На выход в финал «Тоттенхэма» можно поставить за 1.55, на проход «Манчестер Юнайтед» — за 2.45.

Большинство игроков не согласно с таким прогнозом: 83% игроков поставили на выход в финал «Манчестер Юнайтед», 17% — на выход «Тоттенхэма».

СКОЛЬКО ЗАБЬЮТ ГОЛОВ?

"Фонбет" считает, что команды забьют меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.85, на тотал больше 2,5 — с коэффициентом 1.95.

Клиенты «Фонбет» уверены в том, что матч будет результативным. На тотал больше 2,5 поставил 91% игроков, на тотал меньше 2,5 — всего 9%.

НА ЧТО СТАВЯТ В «ФОНБЕТ»?

Самой популярной стала ставка на победу «Манчестер Юнайтед» — ее выбрали 37% клиентов «Фонбет». 18% игроков поставили на то, что манкунианцы не проиграют, 16% — на тотал голов больше 2,5, столько же — на голы обеих команд.

А СКОЛЬКО СТАВЯТ?

Самая крупная ставка — 50 000 рублей на тотал больше 1.5. В среднем на матч «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» ставят 411 рублей.

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