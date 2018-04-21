Ещё
Прогноз «Фонбет»: «Тоттенхэм» — фаворит в полуфинале Кубка Англии с «МЮ»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прогноз «Фонбет»: «Тоттенхэм» — фаворит в полуфинале Кубка Англии с «МЮ» 

Спорт-Экспресс 17 минут назад
21 апреля на «Уэмбли» "Манчестер Юнайтед" в рамках полуфинала Кубка Англии сыграет с «Тоттенхэмом». Встреча начнется в 19.15 по московскому времени.
КТО ПОБЕДИТ?
Букмекеры "Фонбет" считают, что в этом матче выиграет «Тоттенхэм». На победу «шпор» принимаются ставки с коэффициентом 2.25, на победу «Манчестер Юнайтед» — с коэффициентом 3.35, на ничью — с коэффициентом 3.60.
Клиенты «Фонбет», напротив, уверены в победе команды Жозе Моуринью. 67% игроков поставили на «Манчестер Юнайтед», 23% — на «Тоттенхэм», 10% — на ничью.
КТО ПРОЙДЕТ В ФИНАЛ?
"Фонбет" считает, что в финал Кубка Англии выйдет команда Маурисио Покеттино. На выход в финал «Тоттенхэма» можно поставить за 1.55, на проход «Манчестер Юнайтед» — за 2.45.
Большинство игроков не согласно с таким прогнозом: 83% игроков поставили на выход в финал «Манчестер Юнайтед», 17% — на выход «Тоттенхэма».
СКОЛЬКО ЗАБЬЮТ ГОЛОВ?
"Фонбет" считает, что команды забьют меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.85, на тотал больше 2,5 — с коэффициентом 1.95.
Клиенты «Фонбет» уверены в том, что матч будет результативным. На тотал больше 2,5 поставил 91% игроков, на тотал меньше 2,5 — всего 9%.
НА ЧТО СТАВЯТ В «ФОНБЕТ»?
Самой популярной стала ставка на победу «Манчестер Юнайтед» — ее выбрали 37% клиентов «Фонбет». 18% игроков поставили на то, что манкунианцы не проиграют, 16% — на тотал голов больше 2,5, столько же — на голы обеих команд.
А СКОЛЬКО СТАВЯТ?
Самая крупная ставка — 50 000 рублей на тотал больше 1.5. В среднем на матч «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» ставят 411 рублей.
Сделать ставку
Спорт-Экспресс: последние новости
Олег Знарок: "До истечения контракта буду консультантом штаба сборной" "Рубин" - "Ростов": Могилевец в "старте" казанцев на матч против бывшего клуба Анастасия Павлюченкова: "Ехала на Кубок Федерации как на войну"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем11
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Реал» поверил в Роналду
В сборной России по хоккею все плохо19
Назван преемник Венгера в «Арсенале»1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение