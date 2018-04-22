Прогноз «Фонбет»: ЦСКА — очевидный фаворит матча с «Краснодаром»

22 апреля в Москве ЦСКА в рамках 27-го тура РФПЛ сыграет с «Краснодаром». Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

КТО ПОБЕДИТ?

Букмекеры "Фонбет" считают, что в этом матче выиграет ЦСКА. На победу армейцев принимаются ставки с коэффициентом 1.90, на победу «Краснодара» — с коэффициентом 4.65, на ничью — с коэффициентом 3.50.

Клиенты «Фонбет» согласны с мнением букмекеров конторы. 65% игроков поставили на ЦСКА, 21% — на «Краснодар», 14% — на ничью.

СКОЛЬКО ЗАБЬЮТ ГОЛОВ?

"Фонбет" считает, что команды забьют меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.73, на тотал больше 2,5 — с коэффициентом 2.10.

Клиенты «Фонбет», напротив, уверены в том, что матч будет результативным. На тотал больше 2,5 поставили 83% игроков, на тотал меньше 2,5 — всего 17%.

НА ЧТО СТАВЯТ В «ФОНБЕТ»?

Самой популярной стала ставка на победу ЦСКА — ее выбрали 47% клиентов «Фонбет». 17% игроков поставили на то, что москвичи не проиграют, 11% — на тотал голов больше 2,5, столько же — на голы обеих команд.

А СКОЛЬКО СТАВЯТ?

Самая крупная ставка — 170 000 рублей на победу ЦСКА с форой (0) и коэффициентом 1.35. В среднем на матч ЦСКА и «Краснодара» ставят 611 рублей.

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