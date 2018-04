Зря вы смеялись над Овечкиным! Александр взял да и сдержал слово (видео)

Наша традиционная рубрика «Три гвоздя НХЛ» — теперь о розыгрыше Кубка Стэнли.

1. СЛОВО ОВЕЧКИНА

Над словами Овечкина в плей-офф привыкли смеяться (потому что «Вашингтон» зарекомендовал себя некубковой командой). А зря смеялись. Что там говорил Ови после 0-2 в серии, когда «Кэпиталз» отдали два домашних матча?

«Будет здорово вернуться в Вашингтон на пятую игру при счете 2-2 в серии».

Сказал — сделал. Гости превзошли «Коламбус» по броскам (33-24), к началу третьего периода вели 3:0. И дали повод главному тренеру «Блю Джекетс» Джону Торторелле для горьких слов: «Мы сыграли плохо. Облажались. Сели в лужу. Это кошмар».

TOM WILSON BLASTS ONE HOME AND THE CAPITALS TAKE THE EARLY LEAD!#ALLCAPS 1 — 0 #CBJ (@BlueJacketsNHL Lead Series 2-1) pic.twitter.com/s6eCKfGwjK

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 20 апреля 2018 г.

Как забивал «Вашингтон»? Сначала Тому Уилсону удался щелчок в одно касание с колена.

TJ OSHIE! CAPITALS LEAD BY 2 ON THE POWER PLAY!#ALLCAPS 2 — 0 #CBJ (@BlueJacketsNHL Lead Series 2-1) pic.twitter.com/0f0PjloRSK

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 20 апреля 2018 г.

Потом большинство реализовал Ти-Джей Оши, когда там перед воротами Бобровского царила настоящая суматоха.

OVI OVI OVI OI OI OI ALEX OVECHKIN BEATS BOBROVSKY! 3-0 CAPITALS!#ALLCAPS 3 — 0 #CBJ (@BlueJacketsNHL Lead Series 2-1) pic.twitter.com/o5cwlKLhEh

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 20 апреля 2018 г.

А в третьем периоде уже сам Овечкин забил Бобровскому, причем нанес бросок не из левого, а из правого круга вбрасывания. И надо сказать, что героем себя проявил Евгений Кузнецов . Он вообще набрал три очка. И забил гол, отправив шайбу в пустые ворота.

Овечкин же был признан первой звездой дня и провел 101-й кубковый матч за карьеру, обновив клубный рекорд «Вашингтона». По 100 матчей провели Келли Миллер , Дэйл Хантер и теперь вот Никлас Бэкстрем, который идет за Ови по пятам.

2. «БОСТОН» СИЛЬНЕЕ

Да, похоже, «Торонто» эту серию уже не спасет. В ней 1-3, и пятый матч будет в Бостоне.

BRAD MARCHAND BURIES THE PASTRNAK FEED! BRUINS LEAD!#NHLBruins 2 — 1 #TMLTalk (@NHLBruins Lead Series 2-1) pic.twitter.com/5MjokM9ILU

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 20 апреля 2018 г.

При этом «Брюинз» играли без Патриса Бержерона , у которого обнаружилась травма верхней части тела. Остаться без центрфорварда первого звена, прекрасно действующего в защите — это трудно. И тут скорее вопрос к тому, что будет с «Бостоном» во втором раунде серии против «Тампы». Потому что в первом раунде с «Торонто» особых проблем возникнуть не должно — как мы видим сейчас.

Первый гол был забит уже на 28-й секунде — отличился защитник Тори Круг. Вообще голевых моментов в матче было не так много. Но «Бостон» забил еще два, а «Торонто» сподобился лишь на один гол от Томаша Плеканеца. Где был лидер «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюз? Его наглухо закрыл защитник-гигант Здено Хара.

JAKE DEBRUSK! THE BRUINS DOUBLE THEIR LEAD!#NHLBruins 3 — 1 #TMLTalk (@NHLBruins Lead Series 2-1) pic.twitter.com/TKrcacwGiT

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 20 апреля 2018 г.

3. КТО ПРИЕДЕТ В ДАНИЮ

Два замечания по плей-офф. Во-первых, я согласен с Доном Черри — мне не очень нравится этот формат розыгрыша Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон» из года в год обречен играть во втором раунде против «Питтсбурга», и нет никакой свободы маневра.

Если бы плей-офф проходил по старой схеме, то в первом раунде на Востоке играли бы «Тампа» — «Нью-Джерси» (как сейчас), «Бостон» — «Коламбус», «Вашингтон» — «Филадельфия», «Торонто» — «Питтсбург».

Во втором раунде встретились бы «Тампа» — «Питтсбург» и «Бостон» — «Вашингтон». Было бы хоть какое-то разнообразие. А так, из года в год, все как по рельсам. Однообразие.

Во-вторых, во второй раунд уже вышли «Вегас» и «Сан-Хосе», а еще в пяти парах счет 3-1. Только «Вашингтон» и «Коламбус» завозились до 2-2. А вы говорите, что КХЛ — предсказуемая лига на фоне НХЛ. Там тоже сейчас много однозначного.

И кого мы можем получить на чемпионат мира? Будут ждать защитников — Ивана Проворова («Филадельфия»), Никиту Задорова («Колорадо»), Никиту Зайцева («Торонто», но надо смотреть на его здоровье). Но главный бонус может дать пара «Вашингтон» — «Коламбус». Как знаю, позовут все вашингтонское трио — Овечкин, Кузнецов, Орлов и конечно, Панарин с Бобровским. Даже если Артемий не сможет, то сборная России получит мега-топ-вратаря. Это очень хорошо.

ТАБЛО ДНЯ Коламбус — Вашингтон — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Дженнер — Уилсон (КУЗНЕЦОВ), Оши (ОВЕЧКИН), ОВЕЧКИН (КУЗНЕЦОВ), КУЗНЕЦОВ

К: Панарин (0+0; -1, 4, 1, 20.56) в Бобровский (32-29; 90,6%, 58.50)

В: Овечкин (1+1; +1, 0, 5, 19.07) Кузнецов (1+2; +3, 2, 4, 20.44) Орлов (0+0; 0, 0, 2, 24.10)

Счет в серии: 2-2 Торонто — Бостон — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Плеканец — Круг, Маршан, Дебраск

Т: Зайцев (0+0; -1, 0, 1, 21.07)

Счет в серии: 1-3 В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время. Вратари: броски — сэйвы; % отраженных бросков, время.