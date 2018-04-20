В личном многоборье без наград

Фото c ресурса skukinet.shop

Владимирские гимнасты осталась без наград в финале личного многоборья на чемпионате России, который проходит в эти дни в Казани.

Еще вчера «ТВ-МИГ» сообщал о первых наградах сборной ЦФО, в состав которой вошли сразу пятеро представителей Владимирской школы гимнастики.

Кирилл Прокопьев остановился в шаге от пьедестала, Илья Кибартас вошел в шестерку сильнейших гимнастов России, Сергей Кривунец и Алексей Богданов , увы, за пределами первой десятки.

Уже завтра наши спортсмены поборются за награды в финалах на отдельных снарядах.