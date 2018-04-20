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В личном многоборье без наград
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В личном многоборье без наград 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото c ресурса skukinet.shop
Владимирские гимнасты осталась без наград в финале личного многоборья на чемпионате России, который проходит в эти дни в Казани.
Еще вчера «ТВ-МИГ» сообщал о первых наградах сборной ЦФО, в состав которой вошли сразу пятеро представителей Владимирской школы гимнастики.
Кирилл Прокопьев остановился в шаге от пьедестала, Илья Кибартас вошел в шестерку сильнейших гимнастов России, Сергей Кривунец и Алексей Богданов, увы, за пределами первой десятки.
Уже завтра наши спортсмены поборются за награды в финалах на отдельных снарядах.
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