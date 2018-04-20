Парень похудел и теперь выглядит, как Принц из «Красавицы и чудовища»

Невероятное сходство заметили пользователи соцсетей, и теперь советуют молодому человеку сниматься в рекламе шампуней.

Джеффри Кендалл до похудения

Ему было 24 года, когда его мать попала в больницу с аневризмой головного мозга. Семь месяцев Джеффри Кендалл наблюдал, как самый близкий человек мужественно борется с тяжелой болезнью — и так вдохновился примером матери, что и сам решил перестать жалеть себя. «Я был молодым человеком с избыточным весом, надо мной издевались, я прожил всю жизнь с проблемами из-за своего тела, был неуверенным в себе», — говорит он, признаваясь, что именно мама открыла для него мир без жалости к себе. Вместе с другом, который переживал тяжелый эмоциональный период после развода, они договорились каждый день тренироваться с легкой штангой и делать отжимания. А каждое утро Джеффри совершал долгие прогулки с плеером в ушах. Со временем он с удивлением осознал, что ставит себе все новые и новые цели в фитнесе. «Я начал бегать спринты, подписался на каналы о йоге на YouTube и по ним занимался дома», — рассказывает Джеффри. За два года он потерял около 30 килограммов. И недавно поделился своей историей в соцсети Reddit в надежде, что она сможет кого-нибудь вдохновить.

Эффект получился неожиданным: пользователи обратили внимание не только на фигуру Джеффри, но и на его лицо и прическу. По мнению абсолютного большинства, после похудения парень выглядит точной копией принца из мультфильма Disney «Красавица и чудовище». Теперь у Джеффри появились поклонники, которые настойчиво советуют ему попробовать себя в рекламе шампуней.

Источник: boredpanda.com Читайте также: «Психанула». Девушка похудела на 65 кг назло бойфренду

Анна Степцюра

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