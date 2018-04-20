Шамиль Газизов: Если поступит предложение от топ-клуба по Семаку, мы его сразу отпустим 

— В СМИ регулярно появляются сообщения о возможном уходе наставника «Уфы» Сергея Семака. Насколько сложно руководить клубом в условиях постоянного информационного давления?
— Абсолютно спокойно отношусь к таким слухам, так как знаю — если по Сергею Богдановичу реально поступит предложение от топ-клуба и он сам захочет сменить место работы, мы его сразу отпустим, — цитируют Газизова "Известия". — Мы уже об этом договорились. Идеология «Уфы» заключается в том, что мы трезво смотрим на вещи и адекватно относимся к таким ситуациям. Это нормальный, профессиональный подход к делу.