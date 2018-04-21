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«Уфа» готова отпустить Семака в топ-клуб
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«Уфа» готова отпустить Семака в топ-клуб 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос возможных уход главного тренера клуба Сергея Семака. Слова функционера приводит "Известия".
"Абсолютно спокойно отношусь к таким слухам, так как знаю — если по Сергею Богдановичу реально поступит предложение от топ-клуба и он сам захочет сменить место работы, мы его сразу отпустим. Мы уже об этом договорились.
Идеология «Уфы» заключается в том, что мы трезво смотрим на вещи и адекватно относимся к таким ситуациям. Это нормальный, профессиональный подход к делу", — заявил Газизов.
"Уфа" находится на седьмой строчке, имея в своем активе 35 очков. В 27-м туре команда из столицы Башкирии встретится с московским «Локомотивом».
Поединок пройдет на стадионе столичного клуба 22 апреля. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.
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