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Розыгрыши призов и выступления артистов: пермяки отметят всемирный день цирка
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Розыгрыши призов и выступления артистов: пермяки отметят всемирный день цирка 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
21 апреля во всем мире будет отмечаться день цирка. Пермские циркачи приготовили в этот день развлекательную программу, которая пройдет для всех желающих на площади перед зданием цирка на улице Уральской.
— В программе праздника — выступления цирковых коллективов города: «Грация», «Принцессы цирка», «Созвездие», «Цирковая феерия», — рассказали в мэрии. — Учащиеся колледжа искусства и культуры Перми проведут для детей игровую программу с розыгрышами призов.
Кроме выступлений цирковых коллективов, собравшихся ждут игры, розыгрыши и сюрпризы. Отметить день цирка приглашаются все желающие. Начало праздника — 21 апреля в 11:00 на площади перед цирком (Уральская, 112). Вход свободный.
22 апреля в Перми пройдет легкоатлетическая эстафета в честь летчиков-космонавтов Леонова и Беляева.
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