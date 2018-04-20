Розыгрыши призов и выступления артистов: пермяки отметят всемирный день цирка

21 апреля во всем мире будет отмечаться день цирка. Пермские циркачи приготовили в этот день развлекательную программу, которая пройдет для всех желающих на площади перед зданием цирка на улице Уральской.

— В программе праздника — выступления цирковых коллективов города: «Грация», «Принцессы цирка», «Созвездие», «Цирковая феерия», — рассказали в мэрии. — Учащиеся колледжа искусства и культуры Перми проведут для детей игровую программу с розыгрышами призов.

Кроме выступлений цирковых коллективов, собравшихся ждут игры, розыгрыши и сюрпризы. Отметить день цирка приглашаются все желающие. Начало праздника — 21 апреля в 11:00 на площади перед цирком (Уральская, 112). Вход свободный.

22 апреля в Перми пройдет легкоатлетическая эстафета в честь летчиков-космонавтов Леонова и Беляева.