Нападающий «Ромы» Дефрель перенес операцию на колене

Нападающий «Ромы» Грегуар Дефрель , по информации итальянских СМИ, перенес операцию на колене.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, француз решился на операцию, так как сейчас все равно пребывает в лазарете с травмой голеностопа. Форвард давно испытывал проблемы с коленом, еще до своего перехода в «Рому» из «Сассуоло» летом 2017 года, но обходился без хирургического вмешательства.

Повреждения не позволили Дефрелю принять участие более чем в 20 матчах текущего сезона, в которых забил лишь 1 мяч. Вероятно, в до конца сезона игрок больше не появится на поле.