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Нападающий «Ромы» Дефрель перенес операцию на колене
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Нападающий «Ромы» Дефрель перенес операцию на колене 

SPORT24.ru 2 часа назад
Нападающий «Ромы» Грегуар Дефрель, по информации итальянских СМИ, перенес операцию на колене.
Как сообщает Gazzetta dello Sport, француз решился на операцию, так как сейчас все равно пребывает в лазарете с травмой голеностопа. Форвард давно испытывал проблемы с коленом, еще до своего перехода в «Рому» из «Сассуоло» летом 2017 года, но обходился без хирургического вмешательства.
Повреждения не позволили Дефрелю принять участие более чем в 20 матчах текущего сезона, в которых забил лишь 1 мяч. Вероятно, в до конца сезона игрок больше не появится на поле.
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