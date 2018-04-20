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Григорян: Меня слили, как будто в унитаз
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Григорян: Меня слили, как будто в унитаз 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Бывший главный тренер «Луча-Энергии» Александр Григорян прокомментировал решение руководства разорвать с ним контракт.
«Еще до начала чемпионата я хотел встретиться с фанатами «Луча». Через нашего безопасника предложил им это, но они отказались. Передали, что категорически не хотят ни о чем разговаривать. У них изначально была позиция — гнобить и все.
Сейчас получается, что меня слили, как будто в унитаз. Непонятно, для чего вообще приглашали. Я возмущен этим беспределом. Мне нечего сказать, есть желание орать и материться от несправедливости. Но больше всего мне хочется сейчас помолчать», — передает слова специалиста «Чемпионат».
После 33 туров первенства ФНЛ «Луч-Энергия» занимает 14-е место, имея 35 очков.
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