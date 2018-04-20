«Рубин» празднует 60-летие

«Рубин» в Твиттере напомнил о том, что сегодня, 20 апреля, клуб из столицы Татарстана отмечает день рождения. Команде из Казани исполняется 60 лет.

За это время «Рубин» дважды выиграл чемпионат России, один раз завоевал Кубок России, а также стал двукратным обладателем Суперкубка России. Лучшим результатом команды на международной арене является выход в 1/4 финала Лиги Европы в сезоне-2012/13.

В этом сезоне команда под руководством Курбана Бердыева после 26 туров занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка.

Перед началом игры 27-го тура премьер-лиги против «Ростова» пройдут мероприятия, посвященные 60-летию «Рубина». Сама игра состоится 21 апреля, начало — 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Сегодня «Рубину» — 60! С юбилеем, любимый Клуб! Поздравляем всех болельщиков с этой великой датой и ждём всех завтра на Центральном стадионе! Спасибо, что вы с нами!#FCRK #Рубину60 #НашРубин pic.twitter.com/b08ukOa5X4

— «Рубин» Казань (@fcrk) 20 апреля 2018 г.