Ещё
Комиссия Гордумы Нижнего рекомендовала лишить Олега Сорокина полномочий депутата
Далее:
Читайте также:
Ещё

Комиссия Гордумы Нижнего рекомендовала лишить Олега Сорокина полномочий депутата 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
20 апреля в Гордуме состоялось третье заседание Комиссии по контролю за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности в Нижнем Новгороде, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
Рассмотрев представление прокуратуры Нижегородской области, комиссия установила, что депутат Гордумы Олег Владимирович Сорокин нарушил ФЗ «О противодействии коррупции», а также то, что есть все основания для досрочного прекращения полномочий депутата. Рекомендация комиссии будет направлена в Гордуму для принятия окончательного решения.
Заседание Гордумы состоится 25 апреля.
Newsroom24: последние новости
Роспотребнадзор консультирует нижегородцев по вопросам Чемпионата мира по футболу Найдена 19-летняя Вера Пименова, пропавшая в Нижегородской области год назад "АВЕН-НН" установит в урны в Канавинском районе за 4,1 млн. рублей к ЧМ-2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина поставила условие арбитру из Крыма69
FA присоединилась к бойкому ЧМ-20186
«Арсенал» останется без главного тренера
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
«Овечкина лучше не злить»1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение