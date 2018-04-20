Комиссия Гордумы Нижнего рекомендовала лишить Олега Сорокина полномочий депутата

20 апреля в Гордуме состоялось третье заседание Комиссии по контролю за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности в Нижнем Новгороде, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

Рассмотрев представление прокуратуры Нижегородской области, комиссия установила, что депутат Гордумы Олег Владимирович Сорокин нарушил ФЗ «О противодействии коррупции», а также то, что есть все основания для досрочного прекращения полномочий депутата. Рекомендация комиссии будет направлена в Гордуму для принятия окончательного решения.

Заседание Гордумы состоится 25 апреля.