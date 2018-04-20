«Тосно» планирует предложить Погребняку новый контракт

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что клуб планирует предложить новый контракт нападающему Павлу Погребняку . 34-летний форвард, чей контракт с клубом из Ленинградской области истекает в конце сезона-2017/18, сейчас травмирован и готовится к операции на поврежденном ахилловом сухожилии.

— Погребняк проявил себя в составе «Тосно», и мы заинтересованы в продлении соглашения. Так что будем разговаривать с ним. Но сейчас главное, чтобы он правильно восстановился от травмы, — сказал Матюшенко.