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«Тосно» планирует предложить Погребняку новый контракт
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«Тосно» планирует предложить Погребняку новый контракт 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что клуб планирует предложить новый контракт нападающему Павлу Погребняку. 34-летний форвард, чей контракт с клубом из Ленинградской области истекает в конце сезона-2017/18, сейчас травмирован и готовится к операции на поврежденном ахилловом сухожилии.
— Погребняк проявил себя в составе «Тосно», и мы заинтересованы в продлении соглашения. Так что будем разговаривать с ним. Но сейчас главное, чтобы он правильно восстановился от травмы, — сказал Матюшенко.
Погребняк перешел в «Тосно» этой зимой и провел за команду восемь матчей, в которых забил четыре гола. (Андрей СИЗЯКИН)
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