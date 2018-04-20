Варан: «Не сомневаюсь, что многие хотят поражения „Реала“ от „Баварии“

Защитник мадридского ”Реала” Рафаэль Варан уверен, что несмотря на большое число недоброжелателей, сторонников у его команды больше.

”Многие люди хотели бы увидеть наше поражение, нисколько в этом не сомневаюсь. Но это не большинство. Мы чувствуем любовь своих фанатов, знаем, что «Реал» обожают по всему миру. В последние годы мы выигрывали Лигу чемпионов, многие не могут с этим смириться и хотят нашего поражения.

Знаю, что многие хотят, чтобы мы проиграли «Баварии», и нам будет тяжелее, чем в прошлом году. Но я настаиваю: наши критики — не большинство. Многие нас поддерживают", — цитирует Варана AS.