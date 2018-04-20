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В библиотеке № 101 прошло очередное заседание клуба «Посиделки на Лесной опушке»
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В библиотеке № 101 прошло очередное заседание клуба «Посиделки на Лесной опушке» 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Это последняя перед летними каникулами встреча. Темой мероприятия стало творчество Макса Фрая.
Татьяна Пестова, главный библиограф библиотеки рассказала о «загадочном авторе» много интересного. На самом деле, Макс Фрай — это литературный псевдоним двух писателей: Светланы Мартынчик и Игоря Степина.
Затем Татьяна Пестова прочитала отрывок из рассказа «Про библиотеку». В этом отрывке говорилось о том, что повествователь был обычным читателем, и библиотека для него представлялась волшебным миром. Но как только он стал там работать, это представление развеялось. Татьяна Романовна тоже вспомнила о некоторых эпизодах из своего повседневного труда.
По окончанию встречи участницы клуба подарили Татьяне Романовне букет цветов, а также сделали общее фото на память.
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