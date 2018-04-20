Жоанн Зарко: возможно, обсудим изменение правил из-за аварии Росси и Маркеса

Французский мотогонщик Жоанн Зарко прокомментировал предстоящее экстренное заседание Комиссии по бещопасности MotoGP, связанное с инцидентом между Валентино Росси и Марком Маркесом на Гран-при Аргентины.

«Я пока не знаю, что мы обсудим. Возможно, какое-то изменение правил или системы наказаний, вопрос в том как будет проанализирована сложившаяся ситуация, нужно признать, что мы сражаемся на трассе и при этом должны соблюдать определённые нормы, однако такие вещи как инцидент Росси и Маркеса всё равно случаются. Нам нужно лучше контролировать происходящее», — приводит слова Зарко Motorsport-Magazin.