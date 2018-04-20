Ассистент Фонсеки: «Шахтёр» заслуживал четвертьфинала Лиги чемпионов"

Тренер Нуну Кампуш, занимающий должность ассистента наставника донецкого «Шахтёра» Паулу Фонсеки , вспомнил о противостоянии с «Ромой» в плей-офф Лиги чемпионов.

"Скажу честно, результат матча «Рома» — «Барселона» меня не удивил. Готовясь к игре с римлянами, разбирали их, осознавали, что предстоит борьба с сильным противником. Тем не менее, убежден, «Шахтёр» заслуживал четвертьфинала Лиги чемпионов.

Продолжаем действовать в рамках нашей стратегии. Огромные изменения произошли в прошлом году, когда мы только перешли в «Шахтёр». В этом сезоне больше сосредоточены на определенных деталях, ведь чем дольше работаем с игроками, тем лучше они понимают наши требования", — цитирует тренера пресс-служба клуба.

"Шахтёр" уступил «Роме» в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух встреч. Дома «горняки» победили со счетом 2:1, а на выезде проиграли 0:1.