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Ассистент Фонсеки: «Шахтёр» заслуживал четвертьфинала Лиги чемпионов"
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Ассистент Фонсеки: «Шахтёр» заслуживал четвертьфинала Лиги чемпионов" 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Тренер Нуну Кампуш, занимающий должность ассистента наставника донецкого «Шахтёра» Паулу Фонсеки, вспомнил о противостоянии с «Ромой» в плей-офф Лиги чемпионов.
"Скажу честно, результат матча «Рома» — «Барселона» меня не удивил. Готовясь к игре с римлянами, разбирали их, осознавали, что предстоит борьба с сильным противником. Тем не менее, убежден, «Шахтёр» заслуживал четвертьфинала Лиги чемпионов.
Продолжаем действовать в рамках нашей стратегии. Огромные изменения произошли в прошлом году, когда мы только перешли в «Шахтёр». В этом сезоне больше сосредоточены на определенных деталях, ведь чем дольше работаем с игроками, тем лучше они понимают наши требования", — цитирует тренера пресс-служба клуба.
"Шахтёр" уступил «Роме» в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух встреч. Дома «горняки» победили со счетом 2:1, а на выезде проиграли 0:1.
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